На космодроме Куру прошли генеральные испытания ракеты "Союз"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральные испытания ракеты-носителя "Союз" с французским разведывательным спутником CSO-2 прошли на космодроме Куру во Французской Гвиане, замечаний нет. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В Гвианском космическом центре [космодром Куру] проведены генеральные испытания. Визуально замечаний нет", - написал Рогозин в Twitter в четверг.

Как уточнил глава Роскосмоса, продолжается подготовка ракеты к старту.

Ракета "Союз" была вывезена на стартовый стол космодрома в среду. Ранее французская компания - оператор космических запусков Arianespace анонсировала запуск российской ракеты-носителя "Союз" с французским военным разведывательным спутником CSO-2 28 декабря с космодрома Куру. Старт намечен на 19:42 мск. Аппарат будет запущен на солнечно-синхронную орбиту.

Первый французский спутник CSO-1 был запущен ракетой "Союз-СТ-А" с космодрома Куру в декабре 2018 года.