В России планируют выпустить монеты, медали и марки к 60-летию полета Гагарина в космос

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские организации планируют выпустить тематические почтовые марки, памятные медали, монеты и сувенирную продукцию в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Об этом говорится в плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования памятной даты в 2021 году.

"[Планируется] издание государственных знаков почтовой оплаты, посвященных полету в космос Гагарина, изготовление специальных почтовых штемпелей и осуществление спецгашения", - говорится в тексте документа, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В феврале в честь 60-летия полета Гагарина в космос планируется выпустить памятную медаль.

В документе также отмечается, что в 2021 году за счет средств Центрального банка РФ будет выпущена серебряная монета номиналом 25 рублей и монеты из медно-никелевого сплава, в том числе с цветным покрытием с аналогичным номиналом.

АО "ЦЭНКИ" планирует заказать сувениры с информацией о юбилее: настольные памятные медали, значки, флажки, шары, кепки, футболки, рюкзаки и прочую продукцию.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, он совершил посадку в Саратовской области.