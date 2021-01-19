Россия инициирует проведение дискуссии в ООН по космосу в честь 60-летия полета Гагарина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия планирует организовать в комитете ООН по космосу дискуссию об истории и перспективах развития пилотируемых программ. Об этом говорится в плане основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

"Проведение в комитете ООН по космосу тематической дискуссии с участием космонавтов (астронавтов) об исторических аспектах и перспективах развития пилотируемых программ", - говорится в тексте документа, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

На проведение мероприятия планируется выделить 100 млн рублей из средств Роскосмоса.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, он совершил посадку в Саратовской области.