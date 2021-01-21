Высоту орбиты МКС поднимут на 1,25 км

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет скорректирована в четверг при помощи двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, двигатели "Прогресса МС-14" будут включены в 19:14 мск и проработают 417,5 секунды (около семи минут). "После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,25 км и составит 419,79 км над Землей", - отметили в Роскосмосе.

Коррекция орбиты будет выполнена для формирования баллистических условий перед стартом пилотируемого корабля "Союз МС-18" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-17".

На спускаемом аппарате "Союза МС-17" на Землю должны вернуться российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на апрель 2021 года. Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила состав его основного экипажа, в который включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

В качестве дублеров изначально были утверждены Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин, однако позже в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что комиссия приняла решение вывести космонавта Бабкина из состава дублирующего экипажа экспедиции МКС-65 по медицинским показаниям, вместо него в качестве бортинженера утвержден космонавт-испытатель Олег Артемьев.