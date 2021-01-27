Компании Роскосмоса заключили в 2020 году зарубежные контракты на десятки миллиардов руб.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Предприятия Роскосмоса при поддержке госкорпорации заключили контракты с иностранными заказчиками на несколько десятков миллиардов рублей в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"В результате проделанной работы в 2020 году при поддержке госкорпорации "Роскосмос" организациями корпорации были заключены контракты на несколько десятков миллиардов рублей", - отметил Савельев.

В частности, пояснил замгендиректора Роскосмоса, были подписаны контракты на создание космических аппаратов в интересах зарубежных заказчиков, осуществление полетов иностранных космонавтов, а также оказание услуг по запуску полезных нагрузок.

"Вместе с тем введенные ограничения на трансграничные перемещения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, не позволили завершить предконтрактные работы по ряду контрактов", - добавил Савельев, уточнив, что диалог с иностранными партнерами продолжается, подписание этих контрактов ожидается в 2021 году.

По словам замгендиректора Роскосмоса, несмотря на пандемию коронавируса, международная деятельность госкорпорации не останавливалась. Взаимодействие, в основном, перешло в онлайн-формат, однако возможность личных встреч сохраняется.