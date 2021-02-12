Ракету "Союз-2.1а" установили на стартовый стол Байконура перед запуском "Прогресса МС-16"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", пуск которой намечен на 15 февраля, установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"В соответствии с решением государственной комиссии 12 февраля 2021 года ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

Старт запланирован на 07:45 мск 15 февраля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16", который должен состыковаться с МКС в 09:19 мск 17 февраля. На "Прогрессе" к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Также в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины.