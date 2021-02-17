В NASA рассчитывают получить новые снимки с Марса вскоре после посадки Perseverance

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) полагают, что кадры с поверхности Марса, запечатленные с помощью камер марсохода Perseverance, могут поступить в ближайшее время после его посадки в четверг. Об этом сотрудники американского космического ведомства сообщили на состоявшейся во вторник пресс-конференции.

"Если в четверг все пойдет по плану, то, возможно, мы сможем получить панорамные снимки, сделанные с помощью камер, предназначенных для избежания опасности [при движении марсохода], уже в ходе самой первой передачи данных. Конечно, мы пока не знаем, как все пойдет", - отметил специалист NASA Джим Белл. Он пояснил, что позже должны включиться и другие камеры, установленные на аппарате. Полученное с их помощью изображение могут представить "довольно быстро", сообщил Белл, предположительно, уже 20 или 21 февраля.

Заместитель руководителя проекта Дженнифер Троспер в свою очередь заявила: "Если все пойдет хорошо, мы можем увидеть первые снимки к концу дня". Троспер говорила о том дне, когда Perseverance должен спуститься на поверхность Марса.

Белл напомнил, что на марсоходе имеются 23 различных камеры, два микрофона, а также другие научные приборы. "Мы потратили последние семь лет на разработку, изготовление и испытания этих камер", - констатировал специалист.

Как пояснили на пресс-конференции, с помощью микрофонов будут записывать звук при посадке марсохода для дальнейшего изучения. Также планируется анализировать звук, который будут записывать при бурении образцов на поверхности планеты. Это позволит сделать выводы о твердости породы. Кроме того, изучение аудиозаписей позволит получить новые данные об атмосфере Марса, полагают специалисты.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Красной планеты. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.