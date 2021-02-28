Астронавты NASA вышли в космос для подготовки к установке новых солнечных батарей на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Американские астронавты Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер вышли в воскресенье в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ, связанных с установкой новых солнечных батарей. Трансляция идет на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход астронавтов в открытый космос начался около 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск) в момент переключения их скафандров на автономное питание. У Рубинс и Гловера есть около шести с половиной часов на выполнение поставленных задач.

Планируется, что они проведут подготовительные работы перед предстоящей установкой новых солнечных батарей. "Имеющиеся солнечные батареи работают нормально, но появились признаки их износа, как и ожидалось, поскольку они были рассчитаны на то, чтобы служить 15 лет. Первые солнечные батареи были установлены в декабре 2000 года, они обеспечивали станцию энергией более 20 лет", - отметили в NASA. Ожидается, что новые батареи установят позже в текущем году.

Планируется, что Рубинс снова совершит выход в открытый космос 5 марта. Ее напарником будет японский астронавт Соити Ногути.

Сейчас на станции, помимо Рубинс, Гловера и Ногути, находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уокер.