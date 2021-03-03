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Взлет прототипа корабля Starship от SpaceX экстренно отменили при испытаниях в Техасе

Компьютер дал сигнал об отмене запуска сразу после того, как заработали двигатели корабля
Прототип космического корабля Starship REUTERS/Callaghan O'Hare
Описание
Прототип космического корабля Starship
© REUTERS/Callaghan O'Hare

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в среду во время испытаний в экстренном порядке отменила взлет прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полетов на Марс. Трансляция ведется на сайте компании.

Starship должен был стартовать в районе Бока-Чика (штат Техас) в 15:14 по времени восточного побережья США (23:14 мск). Взлет был отменен сразу же после того, как заработали двигатели корабля. "Мы провели отсчет времени, мы осуществили зажигание двигателей Raptor, компьютер дал сигнал об отмене [запуска]", - отметил диспетчер трансляции. Он не уточнил, почему это произошло.

Диспетчер добавил, что в SpaceX рассчитывают осуществить повторную попытку запуска в среду. Стартовое окно будет открыто еще примерно в течение 3,5 часа.

Специалисты SpaceX рассчитывали, что корабль в течение нескольких минут поднимется на высоту около 10 км, а потом плавно спустится на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Во время двух аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего прототипы корабля взорвались при посадке.

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