Астронавты вышли в космос для проведения технических работ на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Американка Кэтлин Рубинс и японский астронавт Соити Ногути в пятницу вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ. Трансляция идет на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход астронавтов в открытый космос начался в 06:51 по времени Восточного побережья США (14:51 мск) в момент переключения их скафандров на автономное питание. У Рубинс и Ногути есть около шести с половиной часов на выполнение поставленных задач.

Они, как ожидается, продолжат подготовку к установке новых солнечных батарей. Эту работу начали 28 февраля Рубинс и другой американский астронавт Виктор Гловер. Как отмечали в NASA, "имеющиеся солнечные батареи работают нормально, но появились признаки их износа". В космическом ведомстве констатировали, что первые солнечные батареи были установлены на орбитальном комплексе в декабре 2000 года, они были "рассчитаны на то, чтобы служить 15 лет".

Кроме того, Рубинс и Ногути должны укрепить теплоизоляционную обшивку шлюзового модуля "Квест", а также выполнить ряд других задач.

Сейчас на станции, помимо Рубинс, Гловера и Ногути, находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уокер.