В России намерены создать прототип спутника для мониторинга выбросов парниковых газов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Прототип первого российского спутника для мониторинга выбросов парниковых газов будет создан до конца 2021 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Успешные ракеты" (разработчик аппарата) Олег Мансуров.

Компания приступила к созданию малого космического аппарата весом до 200 кг, который сможет измерять содержание углекислого газа в атмосфере. "Технологический образец спутника для мониторинга выбросов парниковых газов для лабораторных испытаний и отработки всех систем будет готов до конца текущего года", - отметил Мансуров.

По словам гендиректора компании, после успешных наземных испытаний можно будет перейти к летным. В случае успеха будет принято решение о создании группировки аппаратов для мониторинга выбросов парниковых газов.

"Основная цель создаваемой группировки - это генерация данных для подсчета углеродных единиц, выделяемых и поглощаемых как отдельными предприятиями, населенными пунктами, так и отдельными странами", - пояснил Мансуров.

Как отметил гендиректор компании, специализированная система глобального мониторинга парниковых газов будет включать наземный сегмент, который позволит "дополнять и уточнять данные, получаемые с космического сегмента". При этом стоимость одной наземной станции, подчеркнул Мансуров, может быть в семь раз ниже зарубежных аналогов.

Ранее компания "Успешные ракеты" сообщила о разработке первого специализированного отечественного спутника для мониторинга выбросов парниковых газов. Как уточнили в пресс-службе, существующий в России задел позволяет приступить к созданию бортовой аппаратуры, которая сможет давать оценку содержания парниковых газов в столбе атмосферы с точностью до 0,2 %, что выше возможностей существующей зарубежной аппаратуры.