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Орбита МКС будет скорректирована для подготовки к запуску "Союза МС-18"

Ее средняя высота составит около 419,7 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет поднята на 450 м вечером 12 марта на 15 минут раньше, чем планировалось изначально. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" на 12 марта 2021 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), коррекция орбиты будет выполнена при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", который пристыкован к агрегатному отсеку модуля "Звезда". "В 22:09 мск будет выдана команда и включены двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", которые проработают 144 секунды", - рассказали в госкорпорации.

Изначально предполагалось, что команда на включение будет подана в 22:24 мск.

В результате средняя высота орбиты станции увеличится на 450 м и составит около 419,7 км над поверхностью Земли.

Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля 2021 года. На нем к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

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