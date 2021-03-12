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Сгоревший над Якутией объект мог быть разгонным блоком "Фрегат", запущенным в 2009 году

В Роскосмосе уточнили, что разгонник был запущен в составе ракеты-носителя "Союз-2.1"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Объектом, сгоревшим в атмосфере над Якутией, мог оказаться разгонный блок "Фрегат", который вывел спутники разных стран на орбиту в 2009 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок "Фрегат", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что разгонник был запущен в составе ракеты-носителя "Союз-2.1" в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств.

Ранее некоторые СМИ опубликовали видео, на котором видно, как в небе над поселком Усть-Нера в Якутии сгорел неизвестный объект.

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