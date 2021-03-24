Межведомственная комиссия рекомендовала утвердить экипажи новой экспедиции на МКС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-18" и продолжить их подготовку к полету на Байконуре, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"Межведомственная комиссия рекомендовала экипажи к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - сказали в ЦПК.

В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18" включены космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай, в дублирующий - российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американский астронавт Энн Макклейн.

Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме Байконур за несколько дней до старта. Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 9 апреля на ракете-носителе "Союз-2.1а".

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Члены экипажей справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Также их признала годными к полету медицинская комиссия.