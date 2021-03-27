В ЦПК сообщили, что почти у всех членов отряда космонавтов есть антитела к коронавирусу

НОВОСЕЛОВО /Владимирская область/, 27 марта. /ТАСС/. Практически все члены отряда космонавтов имеют антитела к новой коронавирусной инфекции. Три члена отряда пока не участвовали в вакцинации по медицинским показаниям, сообщил в субботу ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.

"В отряде космонавтов остались три человека, у которых еще нет антител, а так, в принципе, провакцинировались все. <…> Нельзя делать сейчас прививку по показаниям, идут плановые медицинские обследования, но в ближайшее время все вопросы будут решены", - сказал он.

Он также отметил, что 50% сотрудников ЦПК уже имеют иммунитет к коронавирусу, вакцинация продолжается.

В начале декабря прошлого года Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о планах вакцинировать от коронавирусной инфекции отряд космонавтов и сотрудников ЦПК, которые непосредственно контактируют с ними в процессе тренировок. Как уточнили тогда в ФМБА, для иммунизации будет использована вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.