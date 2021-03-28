На сайте Роскосмоса открыли раздел, посвященный Юрию Гагарину и его полету в космос

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Раздел с материалами, посвященными биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полету в космос, появился на сайте Роскосмоса.

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"В преддверии 60-летия этого события [первого полета человека в космос] мы запускаем новый раздел на нашем сайте", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

В разделе представлена биография Юрия Гагарина, хроника подготовки, архивные кадры из жизни первого космонавта, мероприятия, посвященные 60-летию полета, официальная символика празднования. В наполнении раздела предлагается принять участие всем желающим. Для этого нужно прислать материалы на почту gagarin60@roscosmos.ru.

Посетители раздела могут почитать расшифровку записи, сделанной во время полета Гагарина, заявление космонавта, который он сделал перед тем, как отправиться на орбиту, сообщения ТАСС о полете. В разделе размещена информация о других пилотируемых программах СССР, России, данные о Международной космической станции, полетах космических туристов и праздновании 60-летия полета человека в космос.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.