Роскосмос не будет проводить концерт ко Дню космонавтики

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Концерт ко Дню космонавтики, который традиционно проходил в честь полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос, в этом году не будет проводиться. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"Действительно, из-за эпидемиологической ситуации принято решение в текущем году не проводить концерт, посвященный 12 апреля", - сказали в госкорпорации.

В прошлом году концерт тоже не проводился из-за пандемии.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.