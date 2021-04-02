Орбиту МКС увеличат менее чем на 0,5 км

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет поднята на 360 м днем 2 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 2 апреля 2021 года специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") проведут коррекцию высоты ее орбиты", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, коррекция орбиты будет выполнена при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", который пристыкован к агрегатному отсеку модуля "Звезда". Они будут включены в 15:14 мск. "Величина импульса составит 0,21 м/с. Двигатели корабля проработают 129,3 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 0,36 км и составит 419,8 км", - отметили в Роскосмосе.

Маневр будет выполнен в рамках формирования баллистических условий перед посадкой спускаемого аппарата "Союза МС-17" и запуском корабля "Союз МС-18".

На спускаемом аппарате на Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля 2021 года. На нем к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.