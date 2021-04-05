Запуск "Союза" с кораблем "Ю. А. Гагарин" будет транслироваться на 15 медиафасадах Москвы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", который должен вывести на орбиту корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), покажут на 15 медиафасадах в центре Москвы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы уже договорились с Москвой, с департаментом информации и печати о том, что они нам помогут показать этот пуск на 15 медиафасадах в центре столицы, которые располагаются в самом центре: на Новом Арбате, на очень видимых местах, на третьем кольце, на Ленинградке. Там порядка 15 мест", - отметил Устименко.

Как уточнил руководитель пресс-службы, анонс показа пуска будет идти на 25 цифровых билбордах.

Запуск пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") на ракете-носителе "Союз-2.1а" запланирован на 10:42 мск 9 апреля с космодрома Байконур. На нем к МКС отправятся трое членов экипажа: российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде-Хай. В дублирующий экипаж входят россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн Макклейн.