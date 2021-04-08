Астронавт Тома Песке назвал Юрия Гагарина примером для всех поколений космонавтов

ПАРИЖ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Первый покоритель космоса Юрий Гагарин остается примером для всех поколений космонавтов. Об этом в интервью ТАСС заявил французский астронавт Тома Песке.

"Юрий Гагарин для нас всех - настоящий образец для подражания. Я часто думал о нем в долгие часы, предшествовавшие взлету нашего "Союза" в 2016 году", - рассказал Песке, вспоминая о своей первой миссии на Международную космическую станцию (МКС). "Для меня было большой честью пройти по его маршруту на космодроме Байконур, - признался он. - Я часто пытался представить, что чувствовал Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года".

По словам Песке, "самое сложное в профессии космонавта - все, что происходит до открытия шлюза после стыковки корабля со станцией". "До этого момента настоящей радости мы не можем быть застрахованы от инцидентов личного или технического характера, которые могут помешать достижению поставленной цели", - подчеркнул астронавт Европейского космического агентства.

Новый взгляд на освоение космоса

Песке отметил, что ему всегда приятно работать с российскими коллегами. "У меня была возможность лично пообщаться с некоторыми из космонавтов нового поколения во время пребывания в Звездном городке в связи с российской программой моих тренировок", - сказал он. По словам астронавта, "новое поколение космонавтов нацелено на следующие этапы в освоении космоса и новые задачи в этой профессии". "Мне всегда приятно общаться с моими российскими коллегами, как с опытными космонавтами, так и с теми, кто делает свои первые шаги в освоении космоса", - добавил он.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Предстоящая миссия

В настоящий момент Песке готовится к своему второму полету на МКС, который запланирован на 22 апреля. 43-летний астронавт станет первым французом, кому на одном из этапов полета будет поручена миссия командира МКС. "Для меня большая честь и радость получить предложение принять командование станцией во время моей второй миссии", - сказал Песке, комментируя предстоящий полет.

Он отправится к МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX. Ожидается, что астронавт проведет больше сотни экспериментов, а также совершит четыре выхода в открытый космос.

Песке, увлекающийся космической фотосъемкой, рассказал, что во время предстоящей миссии также планирует сделать новые снимки Земли. "Думаю, что их будет немного меньше, чем в предыдущий раз. В этот раз я потрачу больше времени на свой дневник", - отметил он.

В списке самых популярных французов

В свою первую миссию на Международной космической станции Песке отправился в составе экспедиции МКС-50/51 с россиянином Олегом Новицким и американкой Пегги Уитсон на корабле "Союз МС-03" с космодрома Байконур в ноябре 2016 года. На Землю француз и россиянин вернулись вместе после 196 дней, проведенных на станции, в июне 2017 года. За время пребывания на МКС он совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 32 минуты.

Песке является одним из самых известных астронавтов Франции. Он ведет большую работу по пропаганде космонавтики, защите окружающей среды. Песке говорит на пяти языках, в том числе на русском. Астронавт занимается альпинизмом, плаванием, горным велоспортом, также имеет черный пояс по дзюдо.

В прошлом году Песке вошел в "пятерку" самых популярных французов в рейтинге, ежегодно публикуемом французской газетой Le Journal du Dimanche по итогам опроса социологической службы Ifop. В 2019 году за "особые заслуги перед отечеством" он был удостоен главной награды Франции - ордена Почетного легиона.