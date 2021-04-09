Полет космического корабля "Ю. А. Гагарин" проходит штатно

БАЙКОНУР, 9 апреля. /ТАСС/. Полет космического корабля "Ю. А. Гагарин", стартовавшего к МКС с космодрома "Байконур", проходит штатно, состояние экипажа хорошее. Об этом сообщил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас все штатно. Корабль идет по намеченной траектории по двухвитковой схеме. Состояние экипажа хорошее. Все конструкции корабля раскрылись", - сказал Рогозин.

Космический пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") стартовал на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в 10:42 мск. На нем к МКС отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Полет до МКС займет около трех часов, пристыковка к модулю "Рассвет" запланирована на 14:07 мск.