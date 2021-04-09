Корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя членами экипажа пристыковался к МКС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 апреля. /ТАСС/. Корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя членами экипажа долетел до МКС по двухвитковой схеме. Он пристыковался к модулю "Рассвет", следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.

На корабле к МКС причалили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Теперь экипажу Международной космической станции предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Новицкий, Дубров и Ванде Хай смогут перейти на станцию.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена в пятницу с 31-й площадки космодрома Байконур в 10:42 мск.

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" получил имя "Ю. А. Гагарин", которое нанесено на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Оно было дано в честь 60-летия первого в истории человечества полета в космос, которое в мире будут отмечать 12 апреля.

Отправившиеся на МКС российские космонавты будут провожать модуль "Пирс" и встречать на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65 будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять - по космическому материаловедению, два - по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства.