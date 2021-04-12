Лавров заявил, что РФ призывает к началу переговоров о международном соглашении по космосу

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия призывает страны мира выработать юридически обязывающее соглашение для предотвращения силового противостояния в космосе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, размещенном на сайте МИД РФ.

"Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества. Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой. За основу предлагаем взять соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году", - отметил Лавров.

По его словам, инициатива России по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе призвана стабилизировать ситуацию на время, пока такой многосторонний документ будет находиться в разработке. Глава МИД указал, что эта инициатива стала международной и к ней присоединились уже три десятка государств. "Убеждены, что конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня. За последние десятилетия Россия как лидер в освоении космоса оказала содействие целому ряду государств в осуществлении запуска космонавтов на орбиту. В Комитете ООН по космосу проводим последовательную линию на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство и его сбережение для будущих поколений", - заключил министр.

Подвиг Гагарина

Подвиг Юрия Гагарина, впервые облетевшего Землю на пилотируемом космическом корабле, открыл новую эру в истории и внес неоценимый вклад в развитие человечества, считает Лавров.