Победительница марафона "Тренировки с космонавтом" сможет поехать в Мексику в ноябре

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Победительница проводившегося в 2020 году международного онлайн-марафона "Тренировки с космонавтом" Анастасия Тарасова сможет отправиться в призовую поездку в Мексику в ноябре. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский космонавт и ученый Сергей Рязанский.

"Нам в первую очередь хотелось бы завершить тот проект, потому что у победительницы не получилось сходить в поход из-за пандемии. Мы перенесли его ровно на год. Планируем в ноябре этого года взойти на гору", - сказал Рязанский.

Космонавт отметил, что готов продолжать участие в этом проекте, если найдутся партнеры. "Тогда партнером выступил Роскосмос, и мы не ожидали, но количество участников этого проекта было очень большое - более 10 тыс. человек более чем из 50 стран. Получилось очень хорошее коммьюнити, такое сплочение. Было бы здорово это продолжить. Пытаемся сейчас найти партнеров", - сказал он.

Рязанский уточнил, что не обсуждал с Роскосмосом дальнейшую перспективу проекта, так как для начала нужно завершить прошлый сезон.

В начале пандемии 2020 года компания "Комбат-туры" и Рязанский при поддержке госкорпорации "Роскосмос" запустили международный онлайн-марафон "Тренировки с космонавтом 3.0". В мероприятии участвовали представители более 50 стран. Победительницей марафона стала москвичка Анастасия Тарасова. Ей полагался главный приз - поездка и восхождение на вулкан Орисаба в Мексику. Однако из-за введенных во всем мире ограничений в связи с плохой эпидемиологической обстановкой полет в Мексику до сих пор не состоялся.