В МИД КНР заявили, что Китай планирует наращивать сотрудничество с Россией в космосе

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики, а также будут защищать безопасность в космическом пространстве. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений, - сообщил он на регулярном брифинге. - Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве".

Как подчеркнул дипломат, "полувековое сотрудничество Китая и России в области космонавтики следует считать образцом" международного взаимодействия в данной сфере. "Проблема защиты безопасности космического пространства - это вызов, который имеет отношение ко всему человечеству. По этим вопросам ни одна страна не может занимать обособленную позицию", - уточнил Чжао Лицзянь.

По словам представителя, Пекин выступает категорически против милитаризации космоса. "Мы активно противодействуем возникновению гонки вооружений в космическом пространстве и совместно с Россией способствуем продвижению переговоров, нацеленных на обеспечение контроля над вооружениями в космосе путем установления соответствующих правовых норм", - подытожил он.