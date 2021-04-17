Загерметизировавший трещины на МКС экипаж "Союза МС-17" вернется на Землю

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-17" совершит посадку в степи Казахстана в субботу. На нем на Землю вернутся трое членов экипажа - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 17 апреля 2021 года в 07:55 мск запланирована посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17", - сообщили ТАСС в Роскосмосе.

В четверг Рыжиков передал командование МКС американке Шэннон Уокер, которая останется на орбите с шестью другими членами экипажа. Во время церемонии он подарил ей не только символичный "ключ" от станции, но и бумажную корону.

Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс прибыли на станцию в октябре 2020 года. Их корабль "Союз МС-17" установил рекорд по скорости полета к МКС. Дорога от космодрома до станции заняла у них 3 часа 3 минуты.

План посадки

Расстыковка корабля с МКС намечена на 04:34 мск, после чего "Союз МС-17" перейдет в автономный полет, примерно в 07:01 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. От спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы.

Когда капсула с космонавтами войдет в плотные слои, она начнет аэробаллистическое торможение. В результате вокруг спускаемого аппарата образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов, поэтому после посадки теплозащитный слой будет черным и местами обгоревшим. Облако плазмы затруднит связь с экипажем на несколько минут.

Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов, выдача команды на ввод основного парашюта ожидается в 07:41 мск. А на высоте менее метра до земли на "Союзе МС-17" сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 147 км юго-восточнее от города Жезказгана в Казахстане.

В организации посадки спускаемого аппарата задействованы 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около 30 единиц наземной техники и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы Центрального военного округа.

Герметизация трещин и эксперименты

За время работы на орбите космонавты совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований и экспериментов, из которых четыре - новые, а три выполнялись в автоматическом режиме без участия экипажа.

В марте Рыжиков и Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовывались со специалистами НАСА.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.