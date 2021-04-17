В NASA сообщили, что первый испытательный полет вертолета на Марсе намечен на 19 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Первые летные испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance ("Настойчивость"), состоятся, как ожидается, в ближайший понедельник. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно сообщению NASA, испытания вертолета должны начаться приблизительно в 03:30 по времени Восточного побережья США (10:30 мск). При этом данные о них "поступят на Землю спустя несколько часов". В случае, если испытательный полет не будет отложен, специалисты NASA проведут брифинг, который начнется в 14:00 (21:00 мск).

Ранее первый полет Ingenuity, который изначально был намечен на 11 апреля, несколько раз откладывался. При этом в NASA отмечали, что все системы Ingenuity работают штатно.

В марте главный разработчик Ingenuity Боб Бэларам отмечал, что аппарат является достаточно хрупким. В случае падения он может получить повреждения, из-за которых придет в неисправность. Руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз подчеркивала, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать "первым вертолетом, который полетит на другой планете". Она констатировала, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участках поверхности Красной планеты, за которыми затруднительно наблюдать из космоса.

Первоначально аппарат должен подняться на высоту около 3 м. Позже высота полета увеличится до 5 м. Ожидается, что полеты аппарата будут продолжаться не менее 31 земных суток.

Марсоход Perseverance 18 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.