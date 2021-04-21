Запуск Crew Dragon к МКС отложили до 23 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Второй пилотируемый полет на корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) для смены экипажа перенесен из-за погодных условий с 22 на 23 апреля. Об этом сообщается в среду на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Запуск планировался с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 22 апреля около 06:11 по местному времени (13:11 мск). В этом районе ожидается благоприятная погода, однако опасения у специалистов NASA вызвали метеоусловия по траектории полета и в месте возможной аварийной посадки. Теперь запуск назначен на 05:49 утра 23 апреля (12:49 мск). Вероятность благоприятных погодных условий в это время составляет 90%.

Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС для замены экипажа состоялся в мае прошлого года. В этот раз на борту корабля на Международную космическую станцию отправятся астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.