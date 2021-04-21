Кандидат в главы NASA считает, что исследование космоса КНР должно вызывать у США тревогу

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Космические исследования Китая, в том числе лунные и с потенциальным участием России, должны вызывать озабоченность у Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в среду выдвинутый ранее президентом США Джо Байденом на пост нового руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) бывший американский сенатор и астронавт Билл Нельсон.

Выступая в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, Нельсон утверждал: "Есть угроза, которую представляет Китай, пытаясь, по сути, заполучить множество наших секретов, множество наших технологий". "Когда учитываешь эту глобальную обеспокоенность и проецируешь ее на космическую программу, то нужно беспокоиться по этому поводу", - убежден претендент на пост главы NASA.

"Китай заявил, что хочет высадить человека на Луне. Недавно Китай заявил, что объединит силы с Россией, чтобы высадить человека на Луне <...> Считаю, что нам необходимо беспокоиться по этому поводу", - заявил Нельсон. Он отвечал на вопросы сенатора Марши Блэкберн (республиканка, от штата Теннесси), которая обвиняла КНР в антиамериканской деятельности.

78-летний Нельсон, являющийся членом правящей на данном этапе Демократической партии США, трижды избирался в Сенат Конгресса от штата Флорида, в котором родился и проживает. В верхней палате Конгресса он работал в 2001-2019 годах. Ранее был членом Палаты представителей Конгресса (в 1979-1991 годах). Во время работы в Сенате и Палате представителей в том числе возглавлял подкомитеты по космосу. С 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle. Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.