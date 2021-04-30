Возвращение экипажа Crew Dragon на Землю наметили на 2 мая

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Отстыковка корабля Crew Dragon от Международной космической станции (МКС), отложенная ранее из-за плохих погодных условий в районе приводнения, планируется 1 мая в 20:35 по времени восточного побережья США (3:35 2 мая мск), а прибытие на Землю - после 2:57 2 мая (9:57 мск). Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сроки возвращения корабля под названием Resilience ("Стойкость") с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути - переносились уже дважды из-за неблагоприятных прогнозов погоды. Изначально ожидалось, что приводнение состоится 28 апреля.

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре прошлого года и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции и 17 апреля вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17".

24 апреля к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев.