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Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марсе 15-19 мая

Находящийся на его борту марсоход "Чжужун" займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" совершит посадку на планете в промежуток с 15 по 19 мая. Об этом в пятницу сообщило Китайское национальное космическое управление.

"После оценки состояния полета зонд "Тяньвэнь-1" должен совершить посадку в равнине Утопия в подходящее время с раннего утра 15 мая по 19 мая по пекинскому времени", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан на Хайнане был запущен беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1". В феврале он достиг орбиты Марса. Ожидается, что зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Находящийся на его борту марсоход "Чжужун" займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

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