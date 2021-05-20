Орбиту МКС поднимут на 350 метров для подготовки к старту "Союза МС-19"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) будет поднята на 350 м вечером 20 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" на 20 мая 2021 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, маневр будет проведен с помощью двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-16". Она будет включена в 20:01 мск. Двигатели проработают в течение 180,7 секунды. Величина импульса составит 0,2 м/с. "После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 0,35 км", - сказали в госкорпорации.

Средняя высота орбиты МКС после коррекции составит 419,69 км.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.