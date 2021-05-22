В Роскосмосе рассказали, что спутники с орбиты позволяют предупреждать об оползнях

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спутники позволяют из космоса отслеживать и выдавать предупреждения о возможных оползнях. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в рамках просветительского марафона "Новое знание".

"Теплеет климат, тает мерзлота, <…> образуются полости, особенно это актуально для горных районов. Мы можем делать технический мониторинг с орбиты определенными средствами и алгоритмами. Мы с орбиты Земли видим миллиметры смещения породы", - отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, если на территории есть производственные объекты, то с помощью спутниковых средств можно заранее выдавать предупреждения, чтобы не допустить техногенной катастрофы. "Никакими другими средствами вы эту задачу у нас в стране не решите", - пояснил он.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание". В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.