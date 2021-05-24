Рогозин сожалеет, что на марафоне "Новое Знание" было мало российских разработчиков

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин с уважением относится к решению пригласить основателя SpaceX Илона Маска на просветительский марафон "Новое Знание", но сожалеет, что там было мало российских разработчиков.

"Я с одной стороны с уважением отношусь к решению организаторов [пригласить Маска], сожалею, что мало российских разработчиков было представлено", - сказал Рогозин в рамках девятой международной технологической конференции Startup Village.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что госкорпорация с уважением относится и к самому Маску. "У нас нет таких людей, которые, как Илон Маск, который такой космический капиталист, но у нас есть талантливые инженеры, конструкторы, мы хотим, чтобы страна их тоже знала", - отметил он.

Рогозин также поблагодарил основателя SpaceX за то, что он "расшатал" западное сообщество, так как у него теперь появился интерес к космической теме, который в РФ всегда был.

Глава Роскосмоса также рассказал, что в настоящий момент одно из предприятий Роскосмоса - Ракетно-космический центр "Прогресс" - сейчас идет по пути создания ракеты с многоразовой возвращаемой ступенью (опытно-конструкторская работа "Амур-СПГ").

О марафоне и конференции

Просветительский марафон "Новое Знание" проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии).

Конференция Startup Village, которая в этом году пройдет в девятый раз, традиционно выступает площадкой обсуждения трендов и идей, в котором участвуют основатели стартапов, успешные бизнесмены, инвесторы, крупные технологические корпорации и представители власти. В прошлом году в условиях новой реальности организаторы впервые проводили Startup Village онлайн. Число просмотров конференции превысило 185 тыс. на сайте и более 1,5 млн на внешних ресурсах.