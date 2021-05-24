В среду в России можно будет наблюдать Суперлуние. Оно случается в среднем раз в 12 лет

ТАСС, 24 мая. Жители Земли 26 мая станут свидетелями Суперлуния – полного затмения Луны в момент, когда она будет находиться ближе всего к Земле. Подобное явление жители каждого полушария Земли могут наблюдать не чаще, чем раз в 12 лет, пишет пресс-служба Московского планетария.

Суперлуние будет наблюдаться в среду с 12:45 до 15:53 мск. Проходя по орбите, Луна в 14:19 мск погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра. Во время затмения она будет находиться в созвездии Скорпиона над Антаресом.

"Каждое двенадцатое затмение приходится на суперлуние. Раз в 12 лет жители одного полушария (Северного или Южного) могут наблюдать это событие при условии хорошей погоды", – сказали ТАСС представители планетария.

В России затмение можно будет наблюдать на Дальнем Востоке. Вечером полная фаза будет видна на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Камчатки и Чукотки. Полные и частичные фазы также будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.