Госкомиссия вновь допустила "Союз" со спутниками OneWeb к заправке и пуску с Восточного

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Государственная комиссия вновь приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, к предстоящему пуску с космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

На космодроме Восточный состоялось заседание госкомиссии, в рамках которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты "Союз-2.1б" после выявленной накануне технической неисправности. "Принято решение о ее готовности к повторной заправке и пуску 28 мая в 20:38:39 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Изначально пуск должен был состояться в 20:43 мск 27 мая, однако был перенесен на резервную дату. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, ракета осталась в предстартовом состоянии. В свою очередь источник на космодроме пояснил ТАСС, что пуск перенесен на 28 мая из-за выявленных автоматикой замечаний.

Позднее компания Arianespace, которая является оператором пуска, сообщила, что перед стартом на ракете потребуется заменить электрооборудование.

На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 182 космических аппарата, все они были выведены с помощью российских ракет "Союз" с разгонным блоком "Фрегат". Данный запуск должен довести число спутников этой компании на орбите до 218.