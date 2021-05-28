Саманта Кристофоретти станет первой в Европе женщиной-командиром на МКС

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Итальянский астронавт Саманта Кристофоретти станет первой женщиной из Европы, которая возглавит экипаж, отправляющийся на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Этот полет в космос станет вторым для Кристофоретти. "Вернуться на МКС, представляя Европу, это само по себе почетно", - отметила в связи с этим итальянка. Вместе с ней на МКС отправятся астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кьелл Линдгрен и Боб Хайнс. Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем на борту должен состояться с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 2022 году. Кристофоретти станет пятым в истории командиром из Европы на МКС.

"Назначение Саманты командиром экипажа на МКС должно вдохновить представителей поколения, которые в настоящее время пытаются стать астронавтами Европейского космического агентства", - заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер. "В ходе своей прошлой миссии NEEMO-23 (одной из миссий NASA по операциям в экстремальных условиях окружающей среды, которая состоялась в 2019 году) она показала себя высококлассным специалистом и заслужила доверие экипажа благодаря своим лидерским качествам", - отметил глава Европейского центра астронавтов Франк Де Винне, который стал первым европейцем - командиром экипажа на МКС в истории освоения космоса.

Ранее в ЕКА уже призывали женщин активнее становиться астронавтами.

За всю историю отечественной космической программы в космосе побывали четыре представительницы СССР и России: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.