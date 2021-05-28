Разгонный блок с 36 спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты "Союз"

"Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 20:38 мск. Выведение аппаратов разгонным блоком займет 3 часа 51 минуту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 218. Сегодняшний пуск побил рекорд по количеству стартов с дальневосточного космодрома в год. До этого наибольшее число пусков (два) в год было произведено в 2018 году.

Изначально пуск должен был состояться в 20:43 мск 27 мая, однако был перенесен на резервную дату. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, ракета-носитель осталась в предстартовом состоянии. В свою очередь источник на космодроме пояснил ТАСС, что пуск перенесен на 28 мая из-за выявленных автоматикой замечаний. Позднее компания Arianespace, которая является оператором пуска, сообщила о необходимости замены электрооборудования на ракете перед стартом.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта и 26 апреля 2021 года.