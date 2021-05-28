Первые восемь спутников OneWeb отделились от разгонного блока "Фрегат"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Первые восемь спутников связи OneWeb, запущенных в пятницу с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1б", успешно отделились от разгонного блока "Фрегат".

"Есть отделение первой партии из четырех спутников OneWeb от разгонного "Фрегат", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Позднее об отделении второй партии из четырех спутников сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в 20:38 мск с космодрома Восточный. Примерно через девять минут "Фрегат" с 36 спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком займет 3 часа 51 минуту. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

Это седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. Он должен довести число космических аппаратов британской компании на орбите до 218. Сегодняшний пуск с Восточного побил рекорд по количеству стартов с дальневосточного космодрома в год. До этого наибольшее число пусков (два) в год было произведено в 2018 году.

Изначально пуск должен был состояться в 20:43 мск 27 мая, однако был перенесен на резервную дату. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, ракета-носитель осталась в предстартовом состоянии. В свою очередь источник на космодроме пояснил ТАСС, что пуск перенесен на 28 мая из-за выявленных автоматикой замечаний. Позднее компания Arianespace, которая является оператором пуска, сообщила о необходимости замены электрооборудования на ракете перед стартом.