Российские космонавты заменили панель регулятора расхода жидкости на модуле МКС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в рамках выхода в открытый космос заменили сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря". Трансляция внекорабельной деятельности ведется на сайте Роскосмоса.

"Центр управления полетами проверил подключенную панель регулятора расхода жидкости, работоспособность подтверждена", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Эту работу изначально должны были выполнить в рамках прошлой внекорабельной деятельности 18 ноября 2020 года космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Как рассказал комментатор NASA, из-за слишком тугого болта они не смогли открыть гермоконтейнер, в котором находится сменный регулятор расхода жидкости.

Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 08:53 мск в среду. Ожидается, что выход в открытый космос продлится 6 часов 50 минут. Они выполняют работы в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход состоялся 18 ноября прошлого года.