Компания Роскосмоса предложила будущим космическим туристам полет на МКС до 30 дней

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Главкосмос" открыл на сайте раздел с информацией о космическом туризме. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

"На официальном веб-сайте АО "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") размещена информация для потенциальных заказчиков, желающих в качестве туристов отправиться в коммерческий полет к Международной космической станции (МКС)", - говорится в сообщении.

Базовая программа включает медицинское обследование, подготовку, полет, пребывание на МКС, возвращение и послеполетную реабилитацию. Среди дополнительных предложений для будущих туристов - выход в открытый космос, полет продолжительностью до 30 дней, разработка и внедрение научной программы на борту МКС, разработка спецпитания, приобретение спускаемого аппарата пилотируемого корабля.

Как уточнил гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов, слова которого приводятся в сообщении, на сайте будущие космические туристы смогут узнать подробнее о предлагаемых программах полета и связаться с менеджерами.

"Будущие коммерческие участники космических полетов смогут понять, на каком космическом корабле и ракете они отправятся в космическое путешествие, какие задачи будут решаться в процессе их предполетной подготовки, чем они смогут заниматься в ходе пребывания в космосе", - отметил Лоскутов.

Полет предлагается совершить на пилотируемом корабле "Союз МС", который будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а". На сайте также отмечается, что космические туристы смогут делать фотографии с орбиты и делиться ими в режиме онлайн.