Рогозин и глава CNES обсудили возможное участие Франции в лунной станции РФ и Китая

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и президент Национального центра космических исследований Франции (CNES) Филипп Батиста провели переговоры в формате видеоконференции. Об этом говорится в сообщении российской госкорпорации, распространенном во вторник.

"В ходе переговоров главы Роскосмоса и CNES обсудили перспективы российско-французского сотрудничества в области эксплуатации комплекса "Союз" в Гвианском космическом центре, а также затронули вопросы возможного французского участия в российско-китайской инициативе по созданию Международной научной лунной станции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, главы космических агентств выразили надежду на продолжение взаимодействия по представляющим интерес направлениям деятельности.

"Стороны договорились, что по результатам обсуждавшихся сегодня вопросов внутри CNES будет инициировано детальное обсуждение с привлечением всех заинтересованных российских и французских организаций", - добавили в Роскосмосе.