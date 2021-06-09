Набсовет Роскосмоса утвердил Андрееву-Янскую и.о. замгендиректора госкорпорации

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Татьяна Андреева-Янская утверждена Наблюдательным советом Роскосмоса на должность и.о. заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.

Заседание Набсовета под председательством вице-премьера Юрия Борисова прошло в среду. "Наблюдательным советом согласовано назначение Т. Р. Андреевой-Янской и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству госкорпорации "Роскосмос", - отметили в пресс-службе.

Также члены наблюдательного совета рассмотрели и утвердили консолидированный финансовый план деятельности госкорпорации на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. "Утверждены ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности госкорпорации "Роскосмос" и ее организаций на 2021 год, методика и порядок расчета данных показателей", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что Юрий Росляк, который ранее занимал должность замгендиректора Роскосмоса по строительству, в мае перешел на работу в Центр им. М. В. Хруничева.

Андреева-Янская с 2020 года являлась исполнительным директором по капитальному строительству и техническому перевооружению отрасли. Она окончила Московскую финансово-юридическую академию по специальности "финансы и кредит", Финансовый университет при правительстве РФ по программе "Государственные программы Российской Федерации и проектное управление при их реализации", РАНХиГС по программе "Организация строительного процесса", Военную академию Генштаба ВС РФ по программе "Военное планирование".