Европейское космическое агентство утвердило научную программу миссии на Венеру

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение о запуске миссии на Венеру EnVision. Об этом говорится в релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте организации.

"EnVision станет следующим орбитальным аппаратом ЕКА для [исследования] Венеры, который обеспечит целостное представление о планете от ее внутреннего ядра до верхних слоев атмосферы, что позволит определить причину различных путей развития Венеры и Земли", - говорится в сообщении. Отмечается также, что эта миссия была выбрана Комитетом по научной программе ЕКА 10 июня в качестве пятой миссии среднего класса, запуск которой запланирован на начало 2030-х годов.

"Нас ждет новая эра в изучении нашего ближайшего, но совершенно другого соседа по Солнечной системе", - заявил директор ЕКА по науке, профессор Гюнтер Хасингер. Он добавил, что вместе с недавно объявленными миссиями на Венеру под руководством NASA в ближайшее десятилетие "у нас будет чрезвычайно обширная научная программа на этой загадочной планете". Ранее Хасингер отмечал, что открытие жизни за пределами Земли является наивысшим приоритетом для Европейского космического агентства, которое уже выполняет и готовит целую серию экзопланетных миссий.

EnVision - это миссия под руководством ЕКА при участии NASA, которая является продолжением программы Venus Express (2005-2014). По мнению экспертов, EnVision значительно улучшит радиолокационные изображения поверхности, полученные NASA Magellan в 1990-х годах.