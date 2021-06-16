Рогозин заявил, что Россия будет переходить к годовым экспедициям на МКС

ТАСС, 16 июня. Длительность экспедиций космонавтов на орбиту будет увеличена. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы хотим переходить от полугодовых к годовым экспедициям. После Петра Дуброва пойдут и другие годовые экспедиции. Это важно", - сказал Рогозин в интервью "Комсомольской правде".

По словам главы Роскосмоса, "первооткрывателем" серии таких полетов будет космонавт Петр Дубров. "Мы говорим о стабильных операциях, которые будут проводиться в рамках годовых экспедиций. Это теперь будет поставлено на поток с соответствующей системой медико-биологических исследований. Годовые экспедиции - это то, что нам необходимо", - подчеркнул он.

Ранее Павел Власов, который на тот момент являлся начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщил, что два члена экипажа корабля "Союз МС-18" - Петр Дубров и Марк Ванде Хай - задержатся на орбите дольше чем на полгода в связи со съемками фильма "Вызов". По его словам, командир экипажа Олег Новицкий в октябре вернется на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-18" вместе с участниками полета "Союза МС-19" (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые будут задействованы в съемках фильма на МКС). Два члена экипажа - космонавт Дубров и астронавт NASA Ванде Хай - останутся на орбите и вернутся на "Союзе МС-19".