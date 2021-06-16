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Рогозин заявил, что Россия будет переходить к годовым экспедициям на МКС

По словам главы Роскосмоса, "первооткрывателем" серии таких полетов будет космонавт Петр Дубров

ТАСС, 16 июня. Длительность экспедиций космонавтов на орбиту будет увеличена. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы хотим переходить от полугодовых к годовым экспедициям. После Петра Дуброва пойдут и другие годовые экспедиции. Это важно", - сказал Рогозин в интервью "Комсомольской правде".

По словам главы Роскосмоса, "первооткрывателем" серии таких полетов будет космонавт Петр Дубров. "Мы говорим о стабильных операциях, которые будут проводиться в рамках годовых экспедиций. Это теперь будет поставлено на поток с соответствующей системой медико-биологических исследований. Годовые экспедиции - это то, что нам необходимо", - подчеркнул он.

Ранее Павел Власов, который на тот момент являлся начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщил, что два члена экипажа корабля "Союз МС-18" - Петр Дубров и Марк Ванде Хай - задержатся на орбите дольше чем на полгода в связи со съемками фильма "Вызов". По его словам, командир экипажа Олег Новицкий в октябре вернется на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-18" вместе с участниками полета "Союза МС-19" (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые будут задействованы в съемках фильма на МКС). Два члена экипажа - космонавт Дубров и астронавт NASA Ванде Хай - останутся на орбите и вернутся на "Союзе МС-19".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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