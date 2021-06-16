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Астронавты на МКС вышли в открытый космос для установки солнечной батареи

Подключение второй батареи намечено на 20 июня

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Американский и французский астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке вышли в среду в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по подключению солнечной батареи. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Выход астронавтов NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) в космос начался в 08:11 по времени восточного побережья США (15:11 мск) в момент переключения их скафандров на автономное питание. У Кимброу и Песке есть около шести с половиной часов на выполнение поставленных задач.

Планируется, что они установят на внешней поверхности станции первую из двух панелей солнечных батарей iROSA, которые ранее в этом месяце доставил на станцию американский космический корабль Dragon компании SpaceX. Перемещение панели будет производиться манипулятором Canadarm-2, которым будет управлять астронавт NASA Меган Макартур. Подключение второй батареи намечено на 20 июня.

Предыдущий выход в открытый космос с борта МКС был совершен 2 июня российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. За 7 часов 19 минут они заменили сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря", подготовили модуль "Пирс" к отделению от станции и установили новое оборудование экспериментов "Тест" и "Выносливость" по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.

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