SpaceX запустила навигационный спутник третьего поколения

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III). Трансляция ведется на сайте компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 12:10 по времени Восточного побережья США (19:10 мск). Ожидается, что через полтора часа после запуска спутник окажется на орбите.

Специалисты надеются вновь вернуть на Землю первую ступень носителя, которая используется во второй раз. Планируется, что через несколько минут после старта она опустится на плавучую платформу Just Read the Instructions ("Просто читайте инструкции") в Атлантическом океане. Технология многократного использования ступеней ракет позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

В настоящее время в американскую группировку GPS входит более 30 аппаратов. Первый спутник GPS третьего поколения был запущен в декабре 2018 года.