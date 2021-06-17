РФ и КНР представили варианты сотрудничества с другими странами по проекту лунной станции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Третьи страны смогут выбирать из пяти вариантов участия в проекте по созданию Россией и Китаем международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом говорится в руководстве по проекту МНЛС, имеющемся в распоряжении ТАСС.

История первого искусственного объекта на Луне Рассказываем про успех "Луны-2" и последующие полеты к земному спутнику

"Мы приглашаем всех партнеров присоединиться к проекту МНЛС в зависимости от их возможностей. Любой партнер, желающий сделать вклад в МНЛС через совместно скоординированные переговоры с Китаем и Россией, может принять участие, в том числе на уровне соруководителя, в любой части проекта", - говорится в документе.

В зависимости от основной архитектуры, функций и дорожной карты, международные партнеры смогут выбирать любые варианты сотрудничества из пяти категорий: сотрудничество в космической миссии, сотрудничество в космической системе, подсистемное сотрудничество, сотрудничество в области оборудования, сотрудничество в наземном сегменте.

Категории

Соруководители проекта будут систематически заниматься развитием главной архитектуры, постановкой научных целей, созданием дорожной карты МНЛС и участвовать в научных и инженерных миссиях лунной станции. Другой вариант - координация двух или более независимых космических миссий для выполнения определенных космических целей.

Сотрудничество в космической системе предполагает кооперацию с Россией и Китаем по меньшей мере по одной или нескольким космическим системам на основе архитектуры МНЛС.

Подсистемное сотрудничество предполагает развитие подсистемы или набора подсистем, основанных на конкретной космической миссии и космической системе МНЛС. Например, полезная нагрузка космического корабля может быть разработана двумя или более партнерами. Ответственная сторона космической подсистемы сможет обсуждать сотрудничество с партнерами.

Сотрудничество в наземном сегменте объединит партнеров в строительстве совместного дата-центра, операциях на орбите, анализе данных, разработке программного обеспечения.

"Мы поощряем всех партнеров присоединиться к проекту МНЛС в зависимости от их ситуации. Любой партнер, желающий сделать вклад в МНЛС через совместно скоординированные переговоры с Китаем и Россией, может принять участие, в том числе на уровне соруководителя, в любой части проекта. Цель, план, интерфейс, стандарты, совместимость и научное применение проектов-участников или миссий должны соответствовать основной архитектуре и функциям МНЛС", - отмечается в Руководстве.

МНЛС

Роскосмос и Национальное космическое управления Китая (CNSA) в рамках GLEX-2021 презентовали дорожную карту Международной научной лунной станции (МНЛС). Согласно представленной информации, ее строительство полностью завершится к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

Согласно представленной дорожной карте проекта, транспортная инфраструктура станции будет включать в себя исследовательский и технический луноходы, а также прыгающего робота. Стороны планируют оснастить станцию несколькими умными мини-роверами, предназначенными для исследования поверхности естественного спутника Земли.