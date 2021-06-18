В "Главкосмосе" сообщили о потенциальных покупателях капсулы "Союза", побывавшей в космосе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. "Главкосмос" ведет переговоры с несколькими возможными покупателями капсулы спускаемого аппарата корабля "Союз МС-08". Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Дмитрий Лоскутов на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX).

"По поводу капсулы спускаемого аппарата ведем переговоры с несколькими потенциальными покупателями. В зависимости от результатов переговоров и от пожеланий покупателя мы проинформируем общественность о результатах сделки", - отметил Лоскутов.

Как уточнил гендиректор компании, изучается возможность продажи других элементов, которые имеют отношение к космическим технологиям.

В мае компания "Главкосмос" впервые выставила на продажу спускаемую капсулу "Союза МС-08", на котором совершили полет космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, а также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Как говорится в описании объекта, он может быть использован в качестве экспоната и артефакта в музеях мировой космонавтики.