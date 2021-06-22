СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия

ПРЕТОРИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Первый в истории спутник Маврикия - островного государства в Индийском океане - выведен во вторник в космос с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Спутник MIR-SAT1 (Маврикийский видеоинформационный и радиотелекоммуникацинный спутник 1), созданный специалистами Исследовательского совета Маврикия, был доставлен на МКС 3 июня американским грузовым кораблем Cargo Dragon. Он был выведен на орбиту из японского модуля МКС. Аппарат представляет собой сверхмалый спутник весом до 1,3 кг. В программе создания и запуска спутника участвовали специалисты из Великобритании и Японии.

Исследовательский совет Маврикия объявил, что спутник будет использован для съемки различных регионов островного государства, а также использоваться в целях обеспечения телефонной связи.

Одновременно с запуском спутника на Маврикии заработал космический центр, который осуществляет постоянную связь с аппаратом. Нынешний спутник стал 44-м по счету, который создали страны Африки и запустили в космос в сотрудничестве с другими государствами.